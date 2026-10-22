AMussomeli la terza tappa dell’itinerario culturale “Portali Chiaramontani in Sicilia”.

MUSSOMELI – Il sindaco Gianluca Nigrelli: “È con profondo orgoglio che accogliamo a Mussomeli la terza tappa dell’itinerario culturale “Portali Chiaramontani in Sicilia”. Una manifestazione di così elevato spessore scientifico rappresenta un riconoscimento straordinario per la storia ed il patrimonio artistico di Mussomeli: il nostro grandioso Castello Manfredonico, con i suoi storici portali e la sua architettura senza tempo, costituisce uno degli esempi più affascinanti, integri e rappresentativi dell’intero Medioevo siciliano. Siamo quindi onorati di ospitare la lectio magistralis del dott. Nicolò Fiorenza, Ispettore Regionale dei Beni Culturali e autorevole studioso dell’architettura chiaramontana, nonché la giornalista Maria Bella, che modererà l’incontro!”. Incontro di domani 23 ottobre 2026 alle ore 18 presso la sala conferenze di Palazzo Sgadari.