MUSSOMELI – Il sindaco Gianluca Nigrelli: “È con profondo orgoglio che accogliamo a Mussomeli la terza tappa dell’itinerario culturale “Portali Chiaramontani in Sicilia”. Una manifestazione di così elevato spessore scientifico rappresenta un riconoscimento straordinario per la storia ed il patrimonio artistico di Mussomeli: il nostro grandioso Castello Manfredonico, con i suoi storici portali e la sua architettura senza tempo, costituisce uno degli esempi più affascinanti, integri e rappresentativi dell’intero Medioevo siciliano. Siamo quindi onorati di ospitare la lectio magistralis del dott. Nicolò Fiorenza, Ispettore Regionale dei Beni Culturali e autorevole studioso dell’architettura chiaramontana, nonché la giornalista Maria Bella, che modererà l’incontro!”. Incontro di domani 23 ottobre 2026 alle ore 18 presso la sala conferenze di Palazzo Sgadari.
AMussomeli la terza tappa dell’itinerario culturale “Portali Chiaramontani in Sicilia”.
Gio, 22/10/2026 - 20:02
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