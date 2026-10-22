Sicilia, Schifani: «Elezioni regionali a novembre 2027». Un miliardo per la manovra e turismo in crescita

TAORMINA – Le prossime elezioni regionali in Sicilia si terranno nel novembre del 2027. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo al forum di Confindustria a Taormina, dove ha illustrato le priorità dell’esecutivo per l’ultimo anno di legislatura, soffermandosi sui risultati economici e sulle prospettive di sviluppo dell’Isola.

«Il governo regionale ha ancora di fronte un anno di lavoro e può fare tanto – ha dichiarato Schifani –. Contiamo sulla collaborazione importante del mondo produttivo e di Confindustria, che sentiamo affine al nostro approccio».

Sul fronte economico, il governatore ha annunciato una legge di stabilità che mobiliterà risorse per un miliardo di euro, anticipando anche un ulteriore intervento finanziario nella primavera del prossimo anno.

«Affronteremo adesso la legge di stabilità, che muoverà risorse per un miliardo di euro, ma tra aprile e maggio dell’anno prossimo conto di varare un’ulteriore manovra, anch’essa corposa, che guarderà al territorio e soffierà sulla crescita» – ha spiegato il presidente.

Schifani ha quindi evidenziato alcuni indicatori economici positivi, a partire dal saldo tra nuove attività imprenditoriali e cessazioni, che nel secondo semestre dell’anno registra, secondo i dati illustrati dal governatore, un incremento netto di 1.700 imprese.

Segnali incoraggianti arrivano anche dal comparto turistico, con un aumento delle presenze del 5,8%, per un totale di 17,5 milioni di pernottamenti. In crescita anche il traffico aeroportuale, che segna un incremento del 12,9%, mentre per gli scali di Palermo e Trapani il dato indicato raggiunge il 32,9%.

«Sono orgoglioso della mia scommessa, avere riportato i voli diretti da Palermo e Catania con New York» – ha sottolineato Schifani, rivendicando l’importanza dei collegamenti internazionali per rafforzare l’attrattività della Sicilia.

Tra gli obiettivi del governo regionale figura anche il superamento della concentrazione dei flussi turistici nei mesi estivi, attraverso una strategia capace di valorizzare il territorio durante tutto l’anno.

«Lavoriamo sulla destagionalizzazione delle presenze turistiche per rendere attrattiva questa terra tutto l’anno, per questo puntiamo anche sulla riapertura delle stazioni termali» – ha concluso il presidente.

Con le elezioni fissate per novembre 2027, l’esecutivo regionale si prepara dunque ad affrontare l’ultima fase della legislatura, concentrando la propria azione su investimenti, sostegno alle imprese, infrastrutture e sviluppo turistico.