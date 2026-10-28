“Vogliamo un cambiamento”, a Milano giovani in fila al consolato spagnolo per votare

(Adnkronos) – Lunga coda al consolato spagnolo di Milano, in via Turati. Tantissimi giovani in fila con la fotocopia dei documenti, attendono di poter votare per le elezioni spagnole. Tra loro anche Catalina, studentessa 20enne di Economia e Finanza, originaria di Navarra, che si trova in Erasmus a Milano. "Molti dei ragazzi che sono qui in coda sono studenti Erasmus – racconta all'Adnkronos – da queste elezioni mi aspetto un cambiamento positivo per la Spagna".

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