ROMA (ITALPRESS) – Il critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi è ricoverato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma. A quanto si apprende, lo storico dell’arte si trova attualmente preso in cura dai medici del nosocomio romano per accertamenti e monitoraggio clinico. Al momento non sono stati diffusi bollettini medici ufficiali sulle sue condizioni di salute, ma l’ospedale conferma il suo ricovero.(ITALPRESS).
Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma
Gio, 01/10/2026 - 11:02
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