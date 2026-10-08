Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa

(Adnkronos) – Rinvenimento di eccezionale rilevanza archeologica nel lago di Mezzano: una spada in bronzo databile al XIII secolo a.C. La scoperta rappresenta uno dei risultati più significativi delle attività dirette dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale. Al risultato ha contribuito il Nucleo Carabinieri Subacquei di Roma che ha supportato le attività di prospezione e documentazione svolte sul sito.

"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/10/spada_scoperta_acqua_video-hd.mp4"—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)