Viaggiare all’estero senza stress: come restare connessi senza spendere una fortuna in roaming

Chi viaggia spesso lo sa: appena atterrati, la prima cosa che si cerca è una connessione. Serve per la mappa, per avvisare la famiglia, per prenotare un taxi o per mostrare il biglietto di ingresso a un museo. Il problema è che le tariffe di roaming dell’operatore italiano possono far lievitare la bolletta in pochi giorni. Per questo sempre più viaggiatori scelgono una Holafly eSIM, una SIM digitale che si installa sul telefono in pochi minuti e permette di navigare all’estero con un costo deciso in anticipo.

In questa guida vediamo perché il roaming tradizionale conviene poco, come funziona una eSIM, come installarla senza errori e quali accorgimenti aiutano a risparmiare davvero.

Perché il roaming tradizionale pesa sul budget

Fuori dall’Unione Europea le condizioni dell’operatore di casa cambiano parecchio. Alcuni piani prevedono pacchetti giornalieri con pochi giga, altri applicano tariffe a consumo che si accorgono solo a fine mese. Bastano qualche video, un backup di foto o una navigazione con Google Maps per esaurire la soglia.

Affidarsi al Wi-Fi pubblico non è una vera alternativa. Le reti di hotel, aeroporti e bar sono spesso lente e poco sicure, e di certo non seguono chi cammina per strada. La soluzione più pratica è avere una connessione dati propria, con un prezzo chiaro fin dall’inizio.

Cos’è una eSIM e come funziona

Una eSIM è una SIM virtuale che ti permette di collegarti alle reti mobili senza inserire alcuna scheda fisica. Il profilo si scarica sul dispositivo e può essere affiancato alla SIM che usi di solito. Molti telefoni permettono di memorizzare più eSIM, con operatori, numeri e piani dati diversi.

Quando arrivi a destinazione e attivi il piano, il telefono si collega alle reti locali disponibili, con connessione 4G, LTE e 5G dove la copertura lo consente. Nelle zone isolate o con poco segnale, invece, la velocità può calare: dipende dalla rete del posto, non dal tipo di SIM.

Un vantaggio concreto è che non devi cercare un negozio, fare la fila né aspettare una spedizione. Tutto avviene online e per questo la eSIM è comoda anche per chi organizza il viaggio all’ultimo momento.

I vantaggi per chi viaggia

Costi chiari. Con Holafly sai fin dall’inizio quanto paghi, senza voci nascoste e senza sorprese in bolletta. Il piano si sceglie in base ai giorni di viaggio.

Dati illimitati. I piani Unlimited permettono di navigare, condividere e guardare contenuti in streaming senza controllare di continuo il contatore dei giga.

Il tuo numero resta lo stesso. Puoi continuare a usare WhatsApp, i social e le altre app di messaggistica come sempre. Il numero con cui ti conoscono gli amici non cambia.

Meno plastica. Una eSIM elimina scheda, packaging e distribuzione fisica. È una scelta più sostenibile, e Holafly si è posta l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio entro il 2028.

Assistenza a ogni ora. Se qualcosa non funziona, il supporto in chat è disponibile 24 ore su 24, anche nella tua lingua. È rassicurante quando sei lontano da casa e con un fuso orario diverso.

Come installarla in tre passaggi

La procedura è semplice, e conviene farla a casa, con una buona connessione Wi-Fi.

Scegli la destinazione e i giorni. Il catalogo comprende oltre 200 destinazioni. Prima di acquistare, controlla che il tuo telefono sia compatibile e sbloccato. Installa la eSIM. Puoi usare l’installazione automatica dall’app oppure scansionare il codice QR ricevuto via e-mail. In alternativa, è possibile inserire il codice a mano. Attiva all’arrivo. Una volta a destinazione, accendi la eSIM e attiva il roaming dati dalle impostazioni. Se la configurazione è corretta, questa operazione non comporta costi aggiuntivi da parte del tuo operatore.

Un consiglio utile: tieni la eSIM disattivata fino all’arrivo, soprattutto se hai scelto un piano regionale. E porta con te una copia del codice QR, per ogni evenienza. Se lo perdi, puoi sempre ritrovare i dettagli nell’app.

Un solo piano per più Paesi

Se il tuo itinerario tocca più di una nazione, comprare una SIM locale per ogni tappa diventa scomodo. In questi casi un piano regionale permette di spostarti da un Paese all’altro con una sola eSIM. Esistono soluzioni per aree come l’Europa, il Sud-Est asiatico, l’America Latina, l’Africa e il Medio Oriente. Prima di completare l’acquisto, verifica l’elenco dei Paesi inclusi e assicurati che tutte le tappe siano coperte.

Chi invece resta fuori più di 30 giorni può valutare i piani mensili e annuali, pensati per navigare a lungo senza dover riacquistare ogni volta.

Telefonate, SMS e hotspot: cosa sapere

Qui conviene leggere bene la scheda del piano, perché le condizioni variano.

Alcuni piani includono un numero di telefono locale e permettono di ricevere chiamate. In generale, però, non è previsto l’invio o la ricezione di SMS tradizionali. Puoi comunque usare WhatsApp, iMessage e le altre app tramite i dati della eSIM.

La condivisione dei dati con altri dispositivi dipende dalla destinazione. Se viaggi con un portatile o con amici, controlla la descrizione prima di acquistare.

Se mantieni attiva la SIM italiana per chiamate e messaggi, ricordati di disattivare il roaming dati su quella linea, per evitare addebiti dal tuo operatore.

Cinque trucchi per risparmiare davvero

Scegli i giorni giusti. Pagare per più giorni di quelli necessari è l’errore più comune. Conta con precisione le notti fuori casa. Confronta con il roaming. Metti a confronto il costo giornaliero della eSIM con quello del pacchetto del tuo operatore, incluse eventuali soglie e proroghe. Scarica mappe offline. Anche con dati illimitati, una mappa salvata sul telefono è utile quando il segnale è debole. Non eliminare la eSIM a fine viaggio. Resta installata e puoi riutilizzarla nei viaggi successivi. In più, con la funzione Always On ricevi ogni mese 1 GB di dati di backup in oltre 150 Paesi, a patto di non cancellare il profilo. Controlla le condizioni di rimborso. Se cambi programma, annulli il viaggio o scopri che il telefono non è compatibile, è possibile richiedere un rimborso secondo la politica indicata sul sito. Conviene leggerla prima di acquistare.

Quando una eSIM non basta

Va ricordato un limite: le eSIM di Holafly sono pensate per i viaggi all’estero, quindi non offrono connettività nel Paese in cui risiedi. Inoltre, una volta installata, la eSIM non può essere trasferita su un altro telefono. Se cambi dispositivo o la cancelli per errore durante il viaggio, dovrai acquistarne una nuova.

In conclusion

Restare connessi all’estero non deve per forza costare caro. Con un piano scelto in anticipo, un’installazione fatta a casa e qualche accortezza sulle impostazioni, puoi concentrarti sul viaggio invece che sulla ricerca di una rete. Se vuoi confrontare destinazioni e piani, puoi consultare il sito di Holafly e scegliere la soluzione più adatta al tuo prossimo itinerario.

Prima di partire, ripassa questa lista veloce: telefono compatibile e sbloccato, eSIM installata con il Wi-Fi, roaming dati attivo all’arrivo, mappe scaricate e codice QR salvato. Con questi accorgimenti, il tuo prossimo viaggio sarà molto più tranquillo, anche dal punto di vista del budget.