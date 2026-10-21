Caltanissetta. Il 24 ottobre super chiusura dell’Urban Cross 2026 con il circuito di gare allestito dall’Asd Special Bikers

CALTANISSETTA. Si recupera sabato 24 ottobre la quarta e conclusiva tappa dell’Urban Cross 2026, il circuito di gare allestito dallo Special Bikers per dare un’immagine nuova al cross country. Con l’arrivo dell’autunno, la chiusura della challenge è affidata alla prima edizione del “Qai’at Nisa – Nisà Urban Cross” che sabato porterà la mountain bike nel centro di Caltanissetta che così ospiterà per la prima volta una prova così particolare. Oltretutto in un contesto davvero speciale considerando che la gara si svolgerà nel pomeriggio.

Il tracciato di gara è disegnato attraverso 3 km con un dislivello di 60 metri all’interno del centro storico della città nissena, un circuito che i concorrenti saranno chiamati ad affrontare più volte, trovando asfalto misto a pavé e ostacoli naturali e artificiali. Un percorso impegnativo ma divertente al tempo stesso, ideale per chiudere la stagione e darsi appuntamento alla prossima.

Le gare avranno il loro punto d’incontro per partenza e arrivo a Piazza Garibaldi con partenza alle 16:00 per le categorie giovanili e alle 16:45 per tutte le altre. Premiazioni finali riservate ai primi 3 di ogni categoria. L’iscrizione ha un costo di 15 euro per gli amatori e 5 euro per gli agonisti, comprensivi di trasponder per la piattaforma Label Chip. Per informazioni: Asd Special Bikers, https://www.specialbikers.it/.