Anas: “Sull’A19 in corso da anni un ampio piano di ammodernamento”

In relazione alle recenti dichiarazioni sulle condizioni dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, Anas ritiene opportuno fornire alcuni elementi utili a rappresentare il quadro degli interventi in corso. Il confronto con altre autostrade siciliane affidate a differenti gestori deve infatti tenere conto delle diverse condizioni infrastrutturali e dei programmi di investimento attivati sui singoli assi. Sulla A19 è in corso da diversi anni un ampio piano di ammodernamento, riqualificazione e messa in sicurezza, che interessa viadotti, gallerie, pavimentazioni, barriere e impianti. Il Piano prevede complessivamente 63 interventi per circa 916,4 milioni di euro. Ad oggi risultano 27 interventi completati, per 161,5 milioni, e 22 in corso, per 528 milioni, mentre ulteriori opere per circa 230 milioni completano il programma.

Tra gli interventi più recenti figurano il nuovo viadotto Alfio, ricostruito con un investimento di 27 milioni di euro, la riapertura della galleria Tremonzelli in direzione Catania, interessata da lavori per circa 35 milioni, gli interventi sulle barriere tra Bagheria e Villabate e quelli sui viadotti Cubo e Perriera. Proseguono inoltre importanti cantieri, tra cui il viadotto Cannatello, con un investimento di circa 182 milioni di euro, il viadotto Morello e i lavori nella canna della galleria Tremonzelli in direzione Palermo, mentre ulteriori interventi sono già programmati.

Anas è pienamente consapevole della necessità di proseguire nel processo di ammodernamento della A19, ma ritiene importante evidenziare che tale percorso è già in atto da anni, con investimenti rilevanti e risultati concreti. Alla luce delle condizioni dell’infrastruttura e delle verifiche effettuate, sulla A19 non sono state formulate proposte di restrizioni generalizzate alla circolazione o ai limiti di velocità analoghe a quelle prospettate per altre autostrade siciliane affidate a differenti gestori. La necessità di ammodernare un’infrastruttura non coincide infatti automaticamente con la presenza delle medesime condizioni di rischio. Per questo, il quadro della A19 presenta caratteristiche proprie e deve essere valutato tenendo conto degli interventi già realizzati, dei cantieri in corso e degli investimenti programmati”.