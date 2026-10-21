Caltanissetta. Elezioni, come iscriversi all’elenco comunale degli elettori fuori sede

CALTANISSETTA. Gli elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza, se durante il periodo delle elezioni si trovano fuorisede, potranno assolvere al loro diritto e dovere di voto nel luogo nel quale sono temporaneamente domiciliati. A stabilirlo è la legge n. 180 del 2026 che reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

ll nuovo modello è imperniato sulla tenuta di un elenco degli elettori fuori sede presso I’ufficio elettorale di ciascun Comune. Tale diritto, dunque, potrà essere garantito a tutti coloro i quali, preventivamente provvederanno all’iscrizione secondo le modalità indicate dalla normativa ed esercitato durante:

– lo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

– l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,

– i referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Non si applica alle elezioni amministrative e regionali. Può chiedere l’iscrizione l’elettore che temporaneamente domicilia in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Nello specifico si includono:

– gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8,co.2 e 3),

– gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8,co.4),

– gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8,co.5 primo periodo),

– gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8,co.5 secondo periodo),

L’elettore dovrà scaricare il modulo che si trova in allegato, compilarlo in tutte le sue parti e inoltrarlo a all’Ufficio Elettorale del Comune di temporaneo domicilio di persona o via e-mail / PEC. L’attestazione di ammissione al voto verrà rilasciata entro il 10° giorno antecedente la consultazione (via e-mail/PEC o con ritiro di persona) e andrà esibita al seggio insieme al documento d’identità.

Alla domanda dovranno essere allegati:

Documento di riconoscimento valido;

Documentazione idonea (es. certificato di iscrizione universitaria, contratto di lavoro, attestazione sanitaria) o autodichiarazione (D.P.R. 445/2000).

Per le richieste da presentare al Comune di Caltanissetta la documentazione dovrà essere trasmessa a protocollo@pec.comune.caltanissetta.it o consegnata brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune di Caltanissetta aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

– Per motivi di studio e/o lavoro: entro il 31 dicembre dell’anno precedente la consultazione (o entro 30 giorni dal sorgere della condizione se successiva al 31/12, ed entro il 45° giorno prima del voto).

-Per motivi di cura o assistenza: non oltre il 45° giorno antecedente il voto. La richiesta ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo.