Variazioni di bilancio, Turano: «Oltre 35 milioni per scuola e università, sono risorse per il futuro della Sicilia»

Ammontano ad oltre 35 milioni di euro le risorse per scuola e università contenute nel disegno di legge sulle variazioni di bilancio approvato oggi dall’Assemblea regionale siciliana. I principali interventi, promossi dal governo Schifani, riguardano la creazione di un fondo da 20 milioni di euro per dotare le scuole di condizionatori, 10 milioni serviranno per la realizzazione di un’infrastruttura di intelligenza artificiale per gli Enti regionali per il diritto allo studio, 3 milioni andranno al polo universitario di Enna, 2 milioni di euro finanzieranno gli sportelli di ascolto e supporto psicologico negli istituti, 1,8 milioni saranno impiegati per l’acquisto di nuovi scuolabus e un fondo da un milione è stato stanziato per le accademie di belle arti e i conservatori dell’Isola. La manovra, inoltre, contiene un pacchetto di misure dedicate alle persone con disabilità visiva: dai fondi per la stamperia Braille di Catania a quelli per l’Istituto dei ciechi di Palermo.

«Il via libera del parlamento regionale al ddl sulle variazioni di bilancio – afferma l’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano – consente al governo siciliano di dare una primissima risposta alle richieste del mondo della scuola. Richieste che ho raccolto negli incontri che ho effettuato all’inizio dell’anno scolastico in tutti i territori dell’Isola. Questa manovra ci consente di passare ai fatti e impiegare le risorse a disposizione per gli impianti di climatizzazione nelle aule e per attivare sportelli di supporto psicologico nelle scuole, utili a contrastare il disagio giovanile. Avevamo preso un impegno con la comunità educante siciliana e lo abbiamo mantenuto, perché ogni euro speso per le nostre scuole è un investimento nel futuro della Sicilia».