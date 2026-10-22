Caltanissetta. Abbandono indiscriminato di rifiuti, il sindaco Tesauro richiama al rispetto delle regole

Tolleranza zero contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, torna a ribadire con fermezza la linea della legalità e del decoro urbano, lanciando un avvertimento chiaro a quanti continuano a ignorare le regole civiche dettate dal sistema di raccolta cittadino.

Le telecamere di sorveglianza cittadina, installate per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole sul territorio, hanno già immortalato diversi soggetti intenti ad abbandonare sacchetti e rifiuti ingombranti per strada. Grazie a questi dispositivi, i responsabili sono stati identificati e segnalati alle autorità competenti per l’avvio dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge. Azioni che dimostrano come l’irresponsabilità di pochi danneggi l’intera comunità (Per approfondire: Abbandono dei rifiuti, arrivano le prime sanzioni: le telecamere individuano il trasgressore)

“Tali comportamenti non possono essere più tollerati – ha proseguito il sindaco Tesauro -. La tutela della nostra città e dell’ambiente passa attraverso il rispetto delle regole da parte di ciascun cittadino ed è per questo che proseguiremo con il controllo costante del territorio. Pulizia e decoro devono essere una responsabilità condivisa. Invito tutti i cittadini a collaborare conferendo correttamente i rifiuti e contribuendo attivamente a rendere la città più pulita e vivibile per tutti”.

L’amministrazione comunale ricorda che è attivo il numero verde 800.164.722 per segnalare eventuali casi di abbandono dei rifiuti. Il canale di comunicazione telefonico tra i cittadini e l’azienda che si occuperà della rimozione dei rifiuti non punta a sostituirsi al servizio pubblico o alle regolari attività di controllo urbano che monitorano le aree cittadine ma è pensato come un’opportunità per garantire un intervento tempestivo a beneficio della salute e della sicurezza pubblica.

È fondamentale comprendere che i rifiuti devono essere conferiti esclusivamente seguendo le corrette modalità del servizio “porta a porta”.

Per quanto riguarda i casi eccezionali, le utenze domestiche e i rifiuti speciali che non rientrano nella normale raccolta giornaliera, i cittadini hanno a disposizione strumenti alternativi legali e gratuiti: è possibile prenotare il servizio di ritiro a domicilio o conferire direttamente presso il Centro di Raccolta comunale situato in contrada Cammarella.

Il Comune invita pertanto la cittadinanza a collaborare attivamente per mantenere Caltanissetta pulita e decorosa, ricordando che il controllo del territorio e l’utilizzo degli strumenti tecnologici di deterrenza proseguiranno senza sosta.

Il Comune di Caltanissetta ricorda che le pene previste per questo reato ambientale sono state aumentate e si aggravano in proporzione al tipo di rifiuto abbandonato, alle modalità di esecuzione e al soggetto che compie l’azione.

In particolare:

Per abbandono per rifiuti non pericolosi a opera di un privato l’ammenda è per 1.500 fino a 18.000 ed è previsto anche il ripristino dello stato dei luoghi.

l’ammenda è per 1.500 fino a 18.000 ed è previsto anche il ripristino dello stato dei luoghi. Se la violazione viene commessa con i veicoli a motore si aggiunge anche la sospensione della patente da 4 a 6 mesi e il sequestro del mezzo utilizzato.

si aggiunge anche la sospensione della patente da 4 a 6 mesi e il sequestro del mezzo utilizzato. Se la violazione è commessa da un ente o da un’impresa il reato è punibile con l’arresto da 6 mesi a 2 anni o con l’ammenda da 3.000 fino a 27.000 euro. Questa disposizione si applica a qualsiasi soggetto che svolge un’attività economica con profitto a prescindere dalla qualifica posseduta in azienda o l’eventuale tipologia della stessa.

Si ricorda alla cittadinanza che è attivo il calendario dello smaltimento dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche scaricabili in fondo alla pagina o al link: https://www.dusty.it/caltanissetta/porta-a-porta/

Eventuali rifiuti speciali RAEE o smaltimento di rifiuti già differenziati sono conferibili nel Centro di raccolta di Contrada Cammarella. In alternativa, è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio su prenotazione, chiamando il numero verde o lo 095 293 85 20.

Per maggiori informazioni è possibile consultare:

Il sito della Dusty Caltanissetta al link: https://www.dusty.it/caltanissetta/

Le pagine dedicate sul sito internet del Comune di Caltanissetta:

In home page “ARERA – RIFIUTI” per trovare il numero telefonico di riferimento: https://comune.caltanissetta.it/it/page/158788

Le modalità per la raccolta differenziata, i punti di raccolta e la tipologia di rifiuti

https://comune.caltanissetta.it/it/menu/garbage