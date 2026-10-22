Mussomeli, attivazione Centri Socio-Educativi e Ricreativi: Oggi l’Open Day a Sant’Enrico

MUSSOMELI i – Nell’ambito del piano di zona 2021 è stato presentato il progetto per l’attivazione dei Centri Socio – Educativi e Ricreativi che saranno operativi in tutti i comuni appartamenti al Distretto D10. È previsto per il comune di Mussomeli l’Open Day, per oggi giovedì giorno 22 presso la parrocchia di San Enrico. L’assessore alle politiche sociali e giovanili Yosella Schifano ringrazia i dipendenti dei servizi sociali che hanno dato un ottimo contributo per la realizzazione del progetto. Sarà un’occasione per offrire ai nostri ragazzi momenti di confronto e socializzazione”.