Forestali siciliani, confermate le cinque giornate lavorative aggiuntive: salvaguardate le risorse per il comparto

“L’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) ha approvato la norma che prevede cinque giornate lavorative aggiuntive per i forestali siciliani, confermando una misura importante per il comparto e salvaguardando le risorse finanziarie destinate al suo sostegno. Il provvedimento, riconosciuto come intervento prioritario per l’anno in corso, rappresenta un segnale concreto di attenzione nei confronti dei lavoratori forestali, che svolgono un ruolo fondamentale nella tutela del territorio, nella prevenzione degli incendi e nella salvaguardia del patrimonio ambientale della Sicilia. La conferma delle risorse consente di mantenere l’impegno assunto a favore del comparto forestale, rispondendo alle aspettative dei lavoratori e riconoscendo l’importanza del loro contributo per la sicurezza e la protezione del territorio regionale. Occorre adesso proseguire lungo un percorso di valorizzazione del comparto forestale, puntando sulla stabilità occupazionale, sulla formazione professionale e sul miglioramento delle condizioni di lavoro, con l’obiettivo di garantire maggiore continuità lavorativa e rafforzare le attività di tutela ambientale. La salvaguardia delle risorse e il riconoscimento delle giornate aggiuntive costituiscono un passaggio importante, da accompagnare con ulteriori interventi capaci di dare prospettive più solide ai lavoratori forestali siciliani”. Così in una nota il Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia Manuel Bonaffini