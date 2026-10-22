Caltanissetta, abbonamento per il trasporto degli studenti pendolari: come presentare la domanda

Il Comune di Caltanissetta ricorda alla cittadinanza che è possibile chiedere il rimborso delle spese sostenute per l’abbonamento al servizio di trasporto pubblico per gli alunni pendolari che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno 2026/2027. Le istanze dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Caltanissetta, in Corso Vittorio Emanuele n. 89, entro e non oltre il 30 novembre 2026.

LA MODULISTICA

Gli interessati potranno scaricare la domanda per il rimborso al servizio per sul sito internet del Comune di Caltanissetta (allegato anche in fondo alla pagina) o richiedere la modulistica cartacea all’ufficio scuola che si trova in via A. De Gasperi, 27.

Alla domanda, compilata in tutte le sue parti, dovranno essere allegati:

– Fotocopia del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del dichiarante;

– Fotocopia del CODICE FISCALE del dichiarante;

– Fotocopia del CODICE IBAN;

– ISEE in corso di validità (esclusivamente per la domanda per il rimborso del trasporto per la secondaria di secondo grado)

Il comune di Caltanissetta ricorda che il documento, prima di essere consegnato, dovrà essere vidimato dalla scuola di appartenenza.

Il beneficio sarà erogato nel rispetto della legge regionale n. 24 del 26/05/1973 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi della circolare n. 26 del 26/08/2026 e legge regionale n. 1/2025 del 09/01/2025 – art. 59, comma 2 e legge regionale n. 1/2026 del 05/01/2026.