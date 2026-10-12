Var torna protagonista, Tremolada espelle Elmas per il fallo su Helgason: cosa è successo

(Adnkronos) – Cambia la decisione di Tremolada dopo il controllo al Var: Elmas passa dal cartellino giallo all'espulsione per il fallo su Helgason al minuto 89 di Atalanta-Venezia con la Dea avanti 3-1. L'arbitro, inizialmente, aveva sanzionato l'intervento con un'ammonizione, ma la revisione al monitor porta a una valutazione più severa dell'episodio. Richiamato dalla sala Var, Tremolada rivede le immagini e modifica il provvedimento disciplinare. Il direttore di gara torna quindi sui propri passi ed estrae il cartellino rosso, decretando l'espulsione del numero 99. A chiarire la decisione è lo stesso arbitro attraverso l'annuncio allo stadio: «Il numero 99 commette un brutto fallo di gioco: decisione finale cartellino rosso».

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