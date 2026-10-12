Sicilia, Anas: ripristinato il decoro del pannello dedicato ad Antonio Russello lungo la SS 640 “Strada degli Scrittori”

Anas è tempestivamente intervenuta per ripristinare il decoro del pannello raffigurante lo scrittore Antonio Russello, deturpato da un atto vandalico lungo la strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, nel territorio di Favara, in provincia di Agrigento.

L’intervento ha consentito di ripristinare il decoro del tratto stradale e restituire alla comunità un’immagine rispettosa della memoria dell’autore favarese e del suo contributo alla cultura siciliana.

La cura delle infrastrutture passa anche attraverso la tutela degli elementi che raccontano l’identità dei territori attraversati. In questo senso, i pannelli dedicati agli scrittori rappresentano un patrimonio condiviso, che accompagna il viaggio degli utenti e valorizza il legame tra la strada, i luoghi e la loro storia.

Anas condanna ogni forma di vandalismo ai danni dei beni pubblici e richiama al rispetto di un patrimonio che appartiene a tutti i cittadini.