Turismo, Mazzi: «Italia prima destinazione d’Europa merito strategia governo Meloni in collaborazione con regioni, imprese e territori»

«L’Italia è la prima destinazione in Europa per presenze turistiche nel 2025. Dopo aver superato la Francia nel 2024, adesso sorpassiamo anche la Spagna, conseguendo uno storico risultato che il Ministero aveva già anticipato due settimane fa e che oggi viene certificato dall’ISTAT. Un primato non casuale, ma frutto della precisa strategia politica del Governo Meloni, in collaborazione con le imprese del settore, i lavoratori, i territori e le Regioni. Il 17 ottobre, all’evento che stiamo organizzando al Tempio di Venere, non ci limiteremo a festeggiare questo traguardo ma programmeremo, insieme a tutti gli operatori del settore, un futuro solido basato su successi strutturali».

Così il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.