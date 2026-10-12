Santa Caterina. Aperto Spazio Gioco dedicato per i bambini e le loro famiglie

SANTA CATERINA. Aperto lo Spazio Gioco, un servizio importante dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. Il sindaco ha sottolineato: “Abbiamo scelto di posticipare l’avvio per lavorare a un ulteriore potenziamento del servizio. Grazie all’impegno e all’attento lavoro dell’Assessore alle Politiche Sociali Angela Marotta, siamo riusciti ad aumentare i posti disponibili per i bambini e a potenziare il personale educativo con un’ulteriore unità, senza gravare sul bilancio comunale e, quindi, sulla comunità caterinese”.

Il servizio si svolgerà presso il plesso scolastico Sant’Anna, che dispone di un’aula più grande, idonea e accogliente, pensata per offrire ai bambini uno spazio adeguato alle attività educative e ludiche. Nel frattempo, proseguono i lavori per il completamento del micro-nido, che non vediamo l’ora di poter consegnare alla città, ampliando ulteriormente i servizi dedicati alla prima infanzia.