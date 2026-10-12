Parrocchia “Cristo Re” Mussomeli:  La statua di San Carlo Acutis in processione per la pace nel mondo

MUSSOMELI – La festa di San Carlo Acutis a Mussomeli, dopo la sua canonizzazione, venerato nella parrocchia di Cristo Re, è iniziata con le previste celebrazioni liturgiche, portando in processione un quadro del Santo. Dopo tre anni, i giovani, con entusiasmo, hanno sorretto sulle loro spalle la nuova statua di San Carlo Acutis appositamente commissionata. E, ieri sera, dopo la celebrazione vespertina, campane a distesa hanno salutato l’uscita della statua in processione per le vie del quartiere registrando tanta partecipazione di fedeli. La presenza della statua di San Carlo Acutis, infatti, benedetta qualche giorno prima dal vescovo di Caltanissetta mons. Mario Russotto, è stata la novità di quest’anno che ha fatto accorrere tante persone che hanno sostato in preghiera e partecipato alla processione. Un’atmosfera di festa con occhi puntati sulla statua, su quel ragazzo quindicenne salito agli onori degli altari. Tanti volti compiaciuti, ma anche volti segnati dall’emozione, tanti giovani e ragazzi che si sono alternati a sorreggere il fercolo del loro Santo coetaneo, un santo dei nostri tempi. E’ stata una processione animata da Padre Liborio Franzù, dal diacono Pierenzo Costanzo, e dal monaco basiliano Padre Leone Peiix, venuto da Camastra. Un sacerdote dell’ordine dei basiliani che si ispirano alla regola dettata da San Basilio Magno che fondarono una serie di comunità monastiche finalizzate alla preghiera e al lavoro. Padre Leone Petix ha sorretto la reliquia di San Carlo Acutis per tutta la durata della processione. Ha fatto sentire, in chiesa, la sua voce coinvolgente, parlando del Santo contemporaneo, invitando i giovani e tutti quanti a riflettere sulla santità di San Carlo Acutis. Una processione suggestiva, assai partecipata e nella sua semplicità fra canti e preghiere, soprattutto una preghiera per la pace nel mondo. Al seguito, fra i tanti fedeli anche il primo cittadino Nigrelli e l’Amministrazione comunale.

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