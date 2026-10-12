Caltanissetta. Mini Autodromo: in via di definizione i lavori di ammodernamento per circa 45 mila euro

CALTANISSETTA. Avanzano a pieno ritmo i lavori di ammodernamento e adeguamento del Mini Autodromo Nisseno “San Michele”, lo storico circuito per automodelli radiocomandati situato sulla Strada Provinciale 5. A seguito dell’aggiudicazione formale dell’appalto, i cantieri oggi risultano in corso e già in via di definizione, pronti a restituire l’area alla piena fruibilità degli appassionati.

L’intervento è guidato dall’Associazione Sportiva Automobilisti Nisseni ASD, che ha in carico la concessione quinquennale della struttura. Il Comune di Caltanissetta, proprietario esclusivo dell’impianto, ha deciso di puntare con forza sul recupero di questo spazio investendo 18.800,00 euro di fondi comunali. Le risorse dell’Ente hanno cofinanziato il contributo di 25.000,00 euro stanziato dall’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per un investimento totale di 43.800,00 euro.

Sul tema è intervenuto direttamente l’Assessore ai Lavori Pubblici, Calogero Adornetto, il quale ha evidenziato che i lavori al Mini Autodromo sono in corso e viaggiano speditamente verso la conclusione. L’Assessore ha spiegato che, come Amministrazione, si è voluto investire risorse importanti del bilancio comunale per sbloccare l’area e definire l’opera in tempi brevi. Inoltre, ha sottolineato che grazie alla gara d’appalto e al ribasso ottenuto del 5,16%, l’Ente è riuscito a ottimizzare la spesa pubblica, con l’obiettivo di consegnare alla città e all’associazione gestrice una pista di proprietà comunale finalmente moderna, sicura e accessibile a tutti senza barriere.

Le opere edili – affidate alla ditta Manno Silvestro di Agira (EN) con un ribasso d’asta del 5,16% e un importo contrattuale netto di 33.264,33 euro – si concentrano su specifici interventi strutturali. Nello specifico, le attività in corso prevedono l’irruvidimento e il rifacimento completo del manto bituminoso della pista per garantire la massima sicurezza e aderenza durante le attività sportive. Parallelamente, si sta realizzando una nuova condotta fognaria a servizio dell’intera struttura e si sta provvedendo alla collocazione di un locale w.c. prefabbricato destinato anche a persone diversamente abili, un intervento essenziale e prioritario per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dell’area.