Sicilia. Pesca, un milione per interventi di recupero e valorizzazione dei borghi marinari. Sammartino: «Tuteliamo il patrimonio culturale del settore»

La Regione Siciliana sostiene i borghi marinari dell’Isola. È stato pubblicato il nuovo avviso del dipartimento regionale della Pesca Mediterranea che mette a disposizione un milione di euro per l’annualità 2026 per interventi di recupero, riqualificazione, fruizione e valorizzazione dei luoghi legati alla cultura della pesca.

«La Regione – dichiara l’assessore all’Agricoltura e alla pesca mediterranea Luca Sammartino – dà continuità a un percorso di valore, confermando strumenti e risorse a sostegno dei territori. L’obiettivo è tutelare la memoria storica e identitaria delle comunità costiere, valorizzare le tradizioni e gli antichi mestieri del mare per trasformare questo patrimonio in una leva di attrattività turistica ed economica. Il nuovo avviso rappresenta un’ulteriore opportunità per i borghi marinari siciliani, chiamati a proporre interventi capaci di restituire nuova vita a tali luoghi e rafforzarne lo sviluppo».

Le risorse sono destinate a Comuni, enti pubblici, associazioni, fondazioni e altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso per iniziative nei territori inseriti nel Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari (Reimar). Potranno essere finanziati interventi su edifici, spazi pubblici e aree portuali legati alla pesca, oltre alla realizzazione o al miglioramento di musei, spazi espositivi e didattici, percorsi e sistemi di segnaletica. La misura prevede, come per la precedente annualità, un contributo massimo di 250 mila euro per ciascun progetto.

L’avviso è stato pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana ed è consultabile a questo link.