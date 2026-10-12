Sutera. Insediato il Comitato comunale dei Gemellaggi: il presidente è Vittorio Piazza

SUTERA. Si è svolta la seduta di insediamento dei componenti del Comitato Gemellaggi del Comune di Sutera. Dopo l’introduzione del Sindaco Carmelo Salamone, i componenti hanno proceduto democraticamente all’elezione del Direttivo, che risulta così composto:

Presidente: Vittorio Piazza

Vicepresidente: Santina Lo Bue

Segretario: Ing. Carruba

Tesoriere: Silvana Noto

I componenti del comitato sono Giovannella Difrancesco e Roberto Alessandro Scibetta.

Il Comitato avrà il compito di promuovere e curare i rapporti di amicizia, scambio culturale e collaborazione con altre comunità, in Italia e all’estero, valorizzando l’identità, la storia e le tradizioni di Sutera. L’Amministrazione comunale rivolge al nuovo Direttivo e a tutti i componenti i migliori auguri di buon lavoro, certa che il loro impegno contribuirà a rafforzare i legami della nostra comunità e ad aprire nuove opportunità di crescita e di incontro.