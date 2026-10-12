Caltanissetta. Dal 12 al 15 ottobre in piazza Garibaldi presente poliambulatorio mobile attrezzato per screening di prevenzione

Da oggi 12 ottobre al 15 ottobre Caltanissetta ospita, in Piazza Garibaldi, un’iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione, organizzata dal Centro Gestionale Screening dell’ASP di Caltanissetta e patrocinata dal Comune di Caltanissetta. Grazie alla presenza di un poliambulatorio mobile attrezzato, tutti i cittadini residenti nei comuni della provincia di Caltanissetta che rientrano nelle fasce d’età target possono accedere gratuitamente alle attività di multiscreening oncologico.

Il mezzo mobile stazionerà in Piazza Garibaldi con i seguenti orari: dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30.

A bordo del camper sanitario è possibile effettuare:

Screening Mammografico: dedicato alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni;

Pap Test / HPV Test:

Pap-Test per donne dai 25 ai 29 anni;

HPV Test per donne dai 30 ai 64 anni;

Screening del Colon-Retto (SOF-Test): rivolto a uomini e donne dai 50 ai 69 anni. Presso il mezzo mobile verrà distribuito il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, che potrà poi essere consegnato presso i punti di raccolta dell’ASP e le farmacie aderenti.

Presso il presidio sanitario mobile, il personale è inoltre a disposizione per fornire tutte le informazioni utili sugli esami, sui requisiti d’accesso e sulle modalità di adesione ai programmi di prevenzione dell’ASP. “La prevenzione rappresenta uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per tutelare la salute e il benessere di tutta la nostra comunità – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Ermanno Pasqualino. Ospitare in Piazza Garibaldi il poliambulatorio mobile dell’ASP è una scelta concreta per avvicinare la sanità pubblica ai cittadini, eliminando barriere e facilitando l’accesso a esami fondamentali per la diagnosi precoce.

Invito calorosamente tutti i cittadini di Caltanissetta e della nostra provincia, che rientrano nelle fasce d’età previste, a cogliere questa importante opportunità. Aderire agli screening gratuiti significa prendersi cura di sé stessi e compiere un gesto di responsabilità verso chi ci sta accanto”. L’accesso agli screening gratuiti è garantito a tutti i cittadini residenti nella provincia di Caltanissetta appartenenti alle fasce d’età indicate. Per informazioni e per prenotare il proprio esame è possibile contattare il numero dedicato dell’ASP: 0934 506056