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Serradifalco. La poetessa Anna Licia Naro insignita di una Targa alla Carriera per meriti poetici e di volontariato

Redazione 1

Serradifalco. La poetessa Anna Licia Naro insignita di una Targa alla Carriera per meriti poetici e di volontariato

Lun, 12/10/2026 - 21:51

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SERRADIFALCO. Anna Licia Naro è stata insignita a San Cataldo con una Targa alla Carriera con lode non solo per la sua attività di poetessa che l’ha portata a dare il suo prezioso contributo in ambito culturale, poetico e letterario, ma anche a livello radiofonico, di volontariato attivo e di esperienze che l’hanno vista protagonista positiva e propositiva all’interno delle realtà associative nelle quali s’è spesa.

Anna Licia Naro ha ringraziato il Console Aldo Vizzini per averla insignita della Targa alla Carriera con Lode: “La ringrazio dal profondo del cuore per le Sue preziose parole e per aver valorizzato con grande sensibilità l’impegno che da anni porto avanti con amore, dedizione e umiltà nel sociale e verso il prossimo, un impegno che per me è una vera missione di cuore e di vita, ricevere questo prestigioso riconoscimento dalla Sua autorevole persona, esempio di grande umanità e alta professionalità, rappresenta per me un grande onore e un privilegio immenso che custodirò con orgoglio e responsabilità, il mio grazie più affettuoso e commosso va a tutti gli amici e a tutti i presenti che con la loro partecipazione hanno reso questa serata luminosa, indimenticabile e piena d’amore, il vostro affetto è la mia forza più grande, un ringraziamento speciale e di cuore al Maestro amico Giuseppe Amico per la splendida organizzazione e per la cura di ogni dettaglio che ha reso tutto così bello”.

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