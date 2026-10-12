Frana Niscemi: comitato in piazza, ‘territorio a rischio

A 29 anni di distanza dalla frana del 1997 che devasto’ il territorio, Niscemi e’ tornata nuovamente in piazza. Un corteo e’ partito dal plesso San Giuseppe per raggiungere il Belvedere, luogo simbolo della frana e successivamente la piazza principale della citta’. La e’ stata organizzata dal Comitato Evento Franoso. Esposto, ancora una volta, lo striscione con la scritta “Il coraggio di restare, la forza di cambiare”.

“Il futuro di Niscemi – ha detto Francesco Rizzo, presidente del comitato Evento Franoso – sta nella nostra storia. Se tutta la citta’ fosse stata vigile e attenta e se fossero state realizzate tutte le opere previste gia’ dal 2005, sicuramente la frana del 2026 non avrebbe provocato i danni che invece si verificano sonoti. Sono quasi sei chilometri di case in pericolo. Una cinquantina sono crollate e altre 250 sono inagibili”. “Tutto questo – ha aggiunto Rizzo – non e’ solo colpa del maltempo ma anche colpa dell’incuria delle nostre istituzioni e di noi niscemesi perche’ non abbiamo fatto tesoro di quello che e’ successo 29 anni fa. A nove mesi dalla frana si muove qualcosa per quanto riguarda il riconoscimento degli indennizzi ai proprietari delle case crollate ma noi chiediamo che la progettazione venga eseguita presto e bene. Ad oggi sono stati messi solo dei teloni. L’arrivo delle radiazioni fa paura. Chiediamo che gli interventi previsti siano previsti. per mitigare il rischio”.

La si e’ conclusa con una messa in chiesa Madre