Nel “cuore storico” di Caltanissetta un investimento da 1,35 mln di euro per il Centro per l’Impiego

Oggi si compie un passaggio decisivo per il futuro del centro storico di Caltanissetta. Con l’approvazione della delibera di Giunta che dispone il comodato d’uso gratuito di Palazzo Canalotti, si conclude un lungo e complesso percorso amministrativo che consentirà di destinare lo storico immobile a sede del nuovo Centro per l’Impiego, grazie a un investimento regionale di 1,35 milioni di euro.

Un risultato raggiunto sotto la guida del Sindaco Walter Tesauro, con l’impegno dell’Assessore al Patrimonio Guido Delpopolo e il lavoro degli uffici comunali, che hanno contribuito a trasformare un progetto ambizioso in una concreta opportunità di sviluppo per la città.

L’intervento va ben oltre il recupero di un edificio storico: significa riportare nel cuore di Caltanissetta un servizio strategico, richiamare quotidianamente cittadini, lavoratori, giovani e imprese e creare nuove occasioni di frequentazione, con ricadute positive per il tessuto commerciale ed economico del centro.

«Con questa delibera portiamo a compimento un percorso importante e compiamo un passo concreto verso una città che vogliamo più viva, dinamica e capace di offrire opportunità», dichiara il Sindaco Walter Tesauro. «Investire nel centro storico significa valorizzarne l’identità e, allo stesso tempo, costruire nuove prospettive di crescita. Il Centro per l’Impiego rappresenta una scelta strategica che mette al centro il lavoro, i servizi e il futuro dei nostri cittadini».

Quello di Palazzo Canalotti non è un intervento isolato, ma parte di un disegno più ampio di rigenerazione urbana, che punta a restituire al centro storico un ruolo centrale nella vita cittadina. Attraverso ulteriori investimenti e nuovi interventi, nei prossimi mesi e nel corso del prossimo anno potranno prendere forma trasformazioni capaci di incidere progressivamente sull’assetto urbano, sulla vitalità economica e sulla fruibilità di questa parte della città.

«Oggi chiudiamo un iter amministrativo complesso, ma apriamo una nuova fase per il centro storico», sottolinea l’Assessore al Patrimonio Guido Delpopolo. «Palazzo Canalotti diventerà un luogo di servizi e di incontro, capace di generare movimento e valore per il territorio. È questo il senso della nostra strategia: non limitarci a intervenire sui singoli immobili, ma creare le condizioni affinché il centro torni a essere un luogo vissuto, attrattivo e ricco di opportunità. Il Centro per l’Impiego è uno dei tasselli di un progetto più vasto che, attraverso altri investimenti, punta a ridisegnare progressivamente il volto della nostra città».

La presenza della nuova struttura potrà favorire una maggiore frequentazione delle vie del centro e offrire nuove opportunità alle attività commerciali, contribuendo a ricostruire un legame più forte tra i cittadini e il cuore storico di Caltanissetta. Una visione che richiede programmazione, continuità e interventi concreti, nella consapevolezza che la rigenerazione urbana non si realizza con un singolo progetto, ma attraverso azioni coordinate e una prospettiva di lungo periodo.

L’approvazione della delibera segna dunque una tappa significativa di questo percorso, confermando la volontà dell’Amministrazione di valorizzare il patrimonio pubblico come leva di sviluppo e di crescita per l’intera comunità.

«Il centro storico si rilancia con scelte concrete, investimenti e una visione chiara», conclude Delpopolo. «Con Palazzo Canalotti raggiungiamo un obiettivo importante e gettiamo le basi per le trasformazioni che accompagneranno la città nei prossimi mesi. Vogliamo un centro storico nuovamente protagonista, capace di attrarre persone, sostenere le attività economiche e guardare al futuro senza perdere il legame con la propria storia».

Oggi si conclude un percorso amministrativo e si rafforza una visione politica: fare del centro storico uno dei motori della rinascita di Caltanissetta. Il nuovo Centro per l’Impiego rappresenta un investimento concreto e un punto di partenza all’interno di una strategia più ampia, destinata a tradursi progressivamente in nuove opportunità per la città e per i suoi cittadini.