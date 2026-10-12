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Lotto, la fortuna festeggia in Sicilia con un poker di vincite da 53mila euro

Redazione 1

Lotto, la fortuna festeggia in Sicilia con un poker di vincite da 53mila euro

Lun, 12/10/2026 - 15:19

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Esulta la Sicilia nel Lotto, come riporta Agipronews, con un poker da oltre 53mila euro: colpo da oltre 23mila euro a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Palermo, nel concorso di venerdì, e 8 euro giocati in piazza Croce.

A questi si aggiungono, ancora nel Palermitano, oltre 9mila euro a Balestrate in via Madonna del Ponte, oltre 6mila euro a Canicattì, in provincia di Agrigento in via Alberto Carlo e, nell’estrazione di sabato, oltre 13mila euro a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, con un terno e tre ambi sulla ruota di Milano e 4,50 euro giocati in piazza Umberto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,5 milioni di euro, per un totale di 964,2 milioni di euro da inizio 2026.

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