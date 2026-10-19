Un viaggio tra carrozze d’epoca e treni storici nel nuovo spot del Gruppo FS

ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio tra carrozze d’epoca e treni storici per ripercorrere l’evoluzione del treno e gli spostamenti degli italiani. Un racconto per riscoprire il legame profondo tra il territorio e la storia del Paese, attraversando città, sogni e ispirazioni. Si sviluppa così, sulle note di “Felicità” di Lucio Dalla, il nuovo spot del Gruppo FS e di Fondazione FS Italiane diretto da Volfango De Biasi e presentato in occasione della 21^ edizione della Festa del Cinema di Roma, un vero e proprio salto nel tempo attraverso epoche e atmosfere differenti, che evocano il passato ferroviario.

Per la prima volta sugli schermi, “Viaggiare in Italia, viaggiando nel tempo” invita lo spettatore a vivere un’esperienza unica, un passaggio continuo da un’epoca ad un’altra.

La giovane protagonista (Serena De Ferrari), a cui è affidato il viaggio, dopo aver attraversato la Sala Reale della Stazione Centrale di Milano, sale su un treno storico e si ritrova immersa in epoche differenti come in un sogno, attraversando le diverse carrozze e il tempo che passa. Il nuovo spot – realizzato da VML Italy, parte di WPP, e prodotto da Buddy Film, con la regia di De Biasi e la direzione della fotografia di Diego Indraccolo – sarà on air nei formati da 60″, 30″ e 15″ sulle principali emittenti televisive, oltre che nel formato 60″ sui grandi schermi e sui canali social del Gruppo FS.

“Il mondo ferroviario e il cinema condividono da sempre un legame speciale, entrambi infatti raccontano il viaggio, il movimento e le storie delle persone, diventando testimoni delle trasformazioni della società e del Paese – ha detto Giuseppe Inchingolo, Vicedirettore Generale Corporate Gruppo FS -. La Festa del Cinema di Roma rappresenta un’occasione preziosa per rinnovare questo dialogo, raccontando un’Italia in movimento, capace di custodire le proprie radici e, allo stesso tempo, di guardare al futuro con una mobilità sempre più integrata e accessibile. Con questo progetto, insieme a Fondazione FS Italiane, vogliamo valorizzare un patrimonio storico e culturale che appartiene alla memoria collettiva degli italiani, riscoprendo l’evoluzione del treno e il suo ruolo nel connettere territori, comunità e generazioni attraverso il linguaggio cinematografico”.

Sponsor ufficiale della kermesse cinematografica, il Gruppo FS è protagonista anche con “Pensiero Binario”, l’installazione dedicata a uno degli elementi più iconici e rappresentativi del mondo ferroviario. Realizzata dai designer Giulio Iacchetti e Luca Madonini e posizionata in corrispondenza dell’ingresso pedonale del red carpet, interpreta il binario come simbolo del viaggio, della connessione e del movimento, valori centrali nella missione del Gruppo FS.

La partecipazione alla Festa del Cinema di Roma conferma così l’impegno del Gruppo FS nel raccontare, anche attraverso l’arte e la cultura, un’Italia in movimento e in continua trasformazione. Un viaggio che parte dalle proprie radici e guarda al futuro, all’insegna di una mobilità sempre più sostenibile, integrata e accessibile.

– foto mec/Italpress –

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