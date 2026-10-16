Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 7 nella Kamchatka

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7 ha colpito oggi, venerdì 16 ottobre, la penisola di Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, al largo della costa dell'Oceano Pacifico. Lo ha riferito il Centro sismologico euro-mediterraneo (Emsc), precisando che il sisma si è verificato a una profondità di 140 km.

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