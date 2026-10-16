Salute

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 7 nella Kamchatka

AdnKronos

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 7 nella Kamchatka

Ven, 16/10/2026 - 07:39

Condividi su:

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7 ha colpito oggi, venerdì 16 ottobre, la penisola di Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, al largo della costa dell'Oceano Pacifico. Lo ha riferito il Centro sismologico euro-mediterraneo (Emsc), precisando che il sisma si è verificato a una profondità di 140 km.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta