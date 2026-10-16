Conca d’Oro di Palermo, i sindacati disertano l’inaugurazione: “Non c’è nulla da festeggiare”

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil “accolgono positivamente la riapertura del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, ma esprimono forte preoccupazione per il futuro occupazionale dei lavoratori delle aziende situate nella cosiddetta ”zona rossa”, per i quali continuano a non arrivare risposte concrete”. “Apprezziamo la ripartenza del centro commerciale Conca d’Oro, ma abbiamo deciso di declinare l’invito all’inaugurazione di oggi. Riteniamo che la nostra partecipazione sarebbe inopportuna e poco rispettosa nei confronti di tutti quei lavoratori che stanno perdendo, o rischiano concretamente di perdere, il proprio posto di lavoro», dichiarano i segretari generali di Filcams Cgil Palermo, Giuseppe Aiello, Fisascat Cisl Palermo Trapani, Stefano Spitalieri, e Uiltucs Sicilia, Ida Saja. «La situazione delle attività commerciali che ricadono nella ”zona rossa” resta estremamente critica- aggiungono Aiello, Spitalieri e Saja – Risparmio Casa ha già deciso di lasciare Palermo, prevedendo il trasferimento dei propri dipendenti in altre sedi. Nel frattempo, ci giungono notizie di ulteriori aziende che iniziano a manifestare difficoltà e che stanno valutando la possibilità di abbandonare il centro commerciale. A questo quadro già preoccupante si aggiunge la condizione di tanti lavoratori con contratti a termine che, a causa della situazione venutasi a creare, non hanno visto rinnovato il proprio rapporto di lavoro, perdendo così un’importante opportunità occupazionale». Le tre organizzazioni sindacali ribadiscono che la riapertura del centro commerciale non può far passare in secondo piano il dramma occupazionale che stanno vivendo numerose famiglie. «Non possiamo celebrare una ripartenza mentre, a pochi passi, ci sono lavoratori che vedono svanire le proprie prospettive occupazionali – proseguono Filcams, Fisascat e Uiltucs- La nostra assenza all’inaugurazione vuole essere un segnale di rispetto e solidarietà nei loro confronti, ma anche un richiamo alle responsabilità di chi deve individuare soluzioni concrete». «Da oltre un mese denunciamo questa situazione, ma continuiamo a non ricevere risposte concrete dalla direzione del centro commerciale e dalle istituzioni – concludono Aiello, Spitalieri e Saja -. Non possiamo accettare che la riapertura del Conca d’Oro venga considerata un successo mentre resta irrisolto il futuro di tanti lavoratori. Servono interventi immediati, impegni precisi e soluzioni che garantiscano la salvaguardia dell’occupazione. La vera ripartenza sarà possibile soltanto quando nessun lavoratore verrà lasciato indietro». (Ter/Adnkronos)