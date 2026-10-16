Mussomeli,  in Piazza Umberto domani Gimkana in bici con ragazzi in pista

MUSSOMELI – Un appuntamento riservato ai più piccoli ma anche agli adulti. Domani sabato 17 ottobre in Piazza Umberto alle ore 18,30 sono previsti giochi e gimKana in bici e tante attività divertenti per imparare le regole della sicurezza. Un momento di socializzazione, di apprendimento mettendo alla prova equilibrio, attenzione ed abilità, ma soprattutto per conoscere e rispettare le regole fondamentali della circolazione. Dunque, una Piazza Umberto, pista con un percorso tracciato ed attrezzato con coni e segnaletica. Sono in diversi a promuovere l’iniziativa: l’Associazione “Attivamente Insieme” e gli Amici della MTB; figurano anche il Centro Diagnosi e Revisioni M.E.S.A., la Buona Cucina – The Good Kitchen, il Comune e La Pro Loco..