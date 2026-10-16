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Fermato sotto casa con la droga, 28enne arrestato dalla Polizia a Catania

Redazione 3

Fermato sotto casa con la droga, 28enne arrestato dalla Polizia a Catania

Ven, 16/10/2026 - 08:38

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È stato fermato dalla Polizia sotto casa prima che potesse iniziare a spacciare. Un pusher catanese di 28 anni è stato arrestato a Catania durante un’attività antidroga nel quartiere Cibali. In azione gli agenti della squadra volanti e della squadra cinofili dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e ‘Ares’, il cane poliziotto antidroga. E’ stato lui a fiutare lo stupefacente e a segnalare il 28enne proprio negli istanti in cui il 28enne stava superando il portone di casa in via Volturno. Nel borsello del 28enne i poliziotti hanno trovato un bilancino per pesare la droga. Agli agenti l’uomo ha ammesso di spacciare per ‘guadagnarsi da vivere’. Nella sua abitazione Ares si è fiondato in una delle stanze in cui sono stati rinvenuti e sequestrati 156 grammi di marijuana e varie bustine per il confezionamento delle singole dosi. Il 28enne, già noto alle forze di Polizia per precedenti specifici in materia di droga, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. (Adnkronos)

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