Fermato sotto casa con la droga, 28enne arrestato dalla Polizia a Catania

È stato fermato dalla Polizia sotto casa prima che potesse iniziare a spacciare. Un pusher catanese di 28 anni è stato arrestato a Catania durante un’attività antidroga nel quartiere Cibali. In azione gli agenti della squadra volanti e della squadra cinofili dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e ‘Ares’, il cane poliziotto antidroga. E’ stato lui a fiutare lo stupefacente e a segnalare il 28enne proprio negli istanti in cui il 28enne stava superando il portone di casa in via Volturno. Nel borsello del 28enne i poliziotti hanno trovato un bilancino per pesare la droga. Agli agenti l’uomo ha ammesso di spacciare per ‘guadagnarsi da vivere’. Nella sua abitazione Ares si è fiondato in una delle stanze in cui sono stati rinvenuti e sequestrati 156 grammi di marijuana e varie bustine per il confezionamento delle singole dosi. Il 28enne, già noto alle forze di Polizia per precedenti specifici in materia di droga, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. (Adnkronos)