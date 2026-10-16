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Sicilia, caro carburanti: scattato a mezzanotte lo sciopero dei tir

Redazione 3

Sicilia, caro carburanti: scattato a mezzanotte lo sciopero dei tir

Ven, 16/10/2026 - 08:25

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È scattato a mezzanotte in Sicilia lo sciopero dei tir contro il caro carburani. I camion resteranno parcheggiati nei piazzali e i semirimorchi carichi di merci non saranno ritirati dalle navi nei porti siciliani. Per cinque giorni, da oggi a martedì 20 ottobre, una parte importante del sistema dei trasporti dell’isola si fermerà per protestare contro il caro carburante. Il Comitato autotrasportatori siciliani, guidato da Salvatore Bella, ha proclamato il fermo fino alla mezzanotte del 20. (Ter/Adnkronos)

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