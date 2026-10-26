Star Trek, è morto Walter Koenig: l’attore era Chekov nell’equipaggio del capitano Kirk

(Adnkronos) – Walter Koenig, Pavel Chekov nell'equipaggio di Star Trek, è morto. L'attore aveva 90 anni. Koenig, riferisce The Hollywood Reporter, si è spento ieri, domenica 25 ottobre, per cause naturali nella sua casa di North Hollywood. Cresciuto a Manhattan da genitori immigrati lituani, Koenig si unì al cast della serie Star Trek entrando a far parte dell'equipaggio del capitano Kirk – interpretato da William Shatner – all'inizio della seconda stagione, apparendo in 36 dei 50 episodi trasmessi tra il 1967-68 e il 1968-69. L'attore ha interpretato Pavel Andreievich Chekov, il membro russo a bordo dell'Enterprise, nei primi sette film della Paramount, usciti tra il 1979 e il 1991 e tratti proprio dalla serie televisiva della Nbc. La scelta di Koenig rispondeva anche all'intenzione dei produttori di avvicinare alla serie un pubblico più giovane. Il personaggio, inizialmente concepito con il nome di Jones, doveva richiamare l'immagine di Davy Jones, componente del gruppo musicale The Monkees, molto popolare tra gli adolescenti dell'epoca. L'attore conquistò rapidamente una folta schiera di giovani ammiratori, diventando una presenza stabile nell'immaginario della serie. In un'intervista del 2013 alla Television Academy Foundation, Koenig raccontò di non aver seguito 'Star Trek' prima di essere ingaggiato e di aver inizialmente considerato poco credibili le scenografie della produzione. Fu durante il provino che arrivò la svolta professionale, destinata a segnare la sua carriera. Oltre al ruolo di Chekov, Koenig è ricordato per l'interpretazione di Alfred Bester, agente della Psi Corps nella serie di fantascienza Babylon 5, trasmessa negli anni Novanta. Il personaggio, più complesso e centrale nello sviluppo della trama rispetto a quello di Star Trek, gli consentì di mettere in evidenza una diversa dimensione interpretativa. Il suo ingresso nella serie fu legato a un grave problema di salute. Nel 1993 l'attore subì un infarto e un intervento di quadruplo bypass coronarico, che lo costrinsero a rinunciare inizialmente a una partecipazione alla produzione. Il creatore di Babylon 5, J. Michael Straczynski, gli promise però un'altra occasione, scrivendo per lui il ruolo di Bester quando fu nuovamente in grado di recitare. Tra le altre apparizioni televisive figura quella nella serie Colombo, nell'episodio Ciak si uccide del 1976. Nel 2017 tornò a interpretare Chekov nella serie indipendente Renegades, questa volta nei panni di un ammiraglio ultracentenario. Nel luglio 1965 sposò l'attrice Judy Levitt, che recitò con lui in tre film di Star Trek e apparve anche in Babylon 5. Il matrimonio durò fino alla morte della moglie, avvenuta nel dicembre 2022, all'età di 83 anni. La coppia ebbe due figli: Andrew, attore noto per il ruolo di Richard Boner Stabone nella sitcom Genitori in blue jeans, morto suicida nel 2010 a 41 anni, e Danielle, attrice e sceneggiatrice.

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