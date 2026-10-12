Speleologo bloccato in una grotta nel Nuorese, proseguono operazioni di salvataggio

(Adnkronos) – Sono proseguite per tutta la notte, e sono tuttora in corso, le operazioni dei Vigili del Fuoco iniziate domenica pomeriggio per raggiungere uno speleologo bloccato a una decina di metri di profondità in una grotta a Gorroppeddu, in comune di Urzulei, in provincia Ogliastra (Nuoro). L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Le operazioni sono iniziate ieri pomeriggio quando è stato lanciato l'allarme del crollo della volta della grotta che lo speleologo stava esplorando. In prossimità dell'imbocco della cavità è stato allestito un Posto di comando avanzato per il coordinamento delle operazioni, coordinato dal comandante dei Vigili del fuoco di Nuoro, Salvatore Corrao, con 30 uomini specializzati Usar-M, Saf e Tas, Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico e diverse unità della Protezione civile di Dorgali e il 118. Le operazioni sono tuttora in corso e risultano particolarmente complesse a causa del materiale lapideo che ostruisce l'ingresso della cavità e della friabilità della roccia, condizioni che rendono necessario procedere con la massima cautela. Ieri sera sono arrivati sul posto 16 unità Usar Medium, specializzate in questo tipo di salvataggi, elitrasportate sul posto dall'Aeronautica Militare di Decimomannu (Ca).

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