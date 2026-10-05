Sinner e la corsa al numero 1, Zverev perde occasione e Jannik resta primo fino a Vienna

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Jannik Sinner resterà numero 1 del mondo. La sconfitta di Alexander Zverev nei quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino per mano di Novak Djokovic, che si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, ha regalato all'azzurro la certezza di restare al primo posto del ranking Atp almeno fino a Vienna, Atp 500 in programma a partire dal 26 ottobre e a cui Sinner arriva da campione in carica. Jannik però è ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi dalla finale di Wimbledon vinta proprio contro Zverev, primo inseguitore del ranking, e non ha ancora confermato la sua presenza in Austria. Alla vigilia dell'inizio del Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre e a cui Sinner ha già dato forfait, Zverev aveva l'occasione di coltivare la speranza di conquistare, per la prima volta in carriera, il primo posto nel ranking Atp. Il sorpasso su Jannik si sarebbe potuto consumare in caso doppio trionfo nello swing asiatico, prima a Pechino e poi proprio a Shanghai, ma la sconfitta contro Djokovic ha rimescolato nuovamente le carte. Sinner continua quindi a comandare il ranking con 11.000 punti. L'azzurro rimarrà numero 1, come detto, almeno fino alla finale del torneo Atp di Vienna, in programma il primo novembre: in Austria, se giocasse, l'azzurro dovrebbe difendere i punti conquistati con il titolo vinto un anno fa nella finale proprio contro Zverev. Nella peggiore delle ipotesi, Sinner sarà al top del ranking per 95 settimane. Zverev perde così l'occasione di ridurre sensibilmente le distanze. Il tedesco, infatti, aggiunge solo 90 punti al suo bottino e sale a quota 9720, mantenendo un ampio margine su Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, impegnato nel torneo di Tokyo, sta consolidando il terzo posto ma al momento è ancora lontano dalla vetta, avendo perso punti preziosi a causa dell'infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dai campi per quattro mesi e che lo ha costretto a saltare il Roland Garros e Wimbledon.

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