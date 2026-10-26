Salute

Simonetta Matone lascia la Lega e aderisce a Forza Italia: “Rappresenta centrodestra illuminato”

AdnKronos

Simonetta Matone lascia la Lega e aderisce a Forza Italia: “Rappresenta centrodestra illuminato”

Lun, 26/10/2026 - 11:30

Condividi su:

(Adnkronos) – L’onorevole Simonetta Matone ha lasciato la Lega ed ha aderito al gruppo della Camera di Forza Italia. "Io rimango saldamente nel centrodestra – spiega – ma sono contraria a derive sovraniste e a prese di posizione estreme e irrealizzabili. Forza Italia rappresenta un centrodestra illuminato, solido punto di riferimento dei moderati, erede da sempre del garantismo portato avanti con coraggio da Silvio Berlusconi, e saldamente ancorato a una visione equilibrata anche in politica estera". 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta