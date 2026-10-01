Serie D. Al Nissa Store prende il via la vendita dei biglietti per Igea Virtus – Nissa FC

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Vibonese, per la Nissa è già tempo di campionato. Domenica la squadra del presidente Luca Giovannone sarà impegnata fuori casa allo stadio “D’Alcontres – Barone” contro l’Igea Virtus . I biancoscudati tornano in campo per la sfida contro la Nuova Igea Virtus! Ecco tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti ed essere presenti nel Settore Ospiti dello stadio “D’Alcontres-Barone”. Il match, valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di serie D (girone I), prenderà il via alle ore 15.

Per la Nissa, inutile sottolinearlo, si tratta di una sfida nella quale è chiamata a dare risposte chiare ed immediate in termini di ripresa rispetto a due prestazioni, contro Avola e Vibonese, che l’hanno vista sconfitta con 6 gol incassati e appena 2 fatti. Per altro, il prossimo avversario dei biancoscudati è quell’Igea Virtus che, in Coppa Italia, ha battuto la Nissa in casa 0-3. Insomma, il momento che sta attraversando la squadra è alquanto delicato. Per domenica c’è bisogno di una Nissa che cambi marcia e che riesca a riprendere quel filo con la vittoria che, purtroppo, nelle ultime due gare di campionato è venuto meno. Per fare questo, sarà fondamentale anche, e soprattutto, il sostegno del tifo organizzato. La società dell’Igea Virtus ha messo a disposizione della Nissa i biglietti del settore ospiti dello stadio “D’Alcontres – Barone”. Il prezzo è di 13,50 euro (tariffa + commissioni), mentre per i bambini fino a 10 anni l’ingresso allo stadio sarà gratuito.

I biglietti per la gara tra Igea Virtus e Nissa sono acquistabili presso Nissa Store nei seguenti giorni e orari:

Giovedì 1° Ottobre: 16:00 – 19:30

Venerdì 2 Ottobre: 9:30 – 12:30 | 16:00 – 19:00

Sabato 3 Ottobre: 9:30 – 12:30 | 16:00 – 19:00