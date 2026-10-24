Seconda Categoria. Al “Carvello” derby provinciale Delia- Caterinese; la rivelazione Terranova all’esame Rosolini

Nel campionato di Seconda Categoria, il girone B propone un derby provinciale parecchio interessante come quello tra Delia e Caterinese. Il confronto è in programma allo stadio “Carvello” con fischio di inizio alle ore 14,30. Un confronto che mette di fronte due squadre bisognose di una vittoria che ne possa rilanciare le aspettative.

Il Delia, che ha fin qui vinto due volte perdendo in altrettante occasioni, vuole dimostrare che i suoi exploit sono figli di qualità calcistica superiore. Angelo Genova ha preparato a dovere il derby provinciale che si svolgerà domenica a Delia. Il tecnico deliano è convinto che il match, nonostante le difficoltà insite nella forza della squadra avversaria, possa girare dalla parte dei suoi uomini. In questo caso, molto dipenderà da giocate singole che potrebbero rompere il fronte arretrato di una Caterinese che si affiderà alla coppia Nahi Mammolito per conquistare la sua prima vittoria stagionale in campionato.

Anche Salvatore Falzone in settimana ha lavorato sul gruppo sul piano non solo atletico e tattico, ma anche psicologico. Fin qui la Caterinese, pur giocando buone partite, non ha conquistato alcuna vittoria. Occorre pertanto sbloccarsi: ecco perché il derby di domenica a Delia viene considerato in casa Caterinese come la gara giusta per sbloccarsi in campionato e iniziare un torneo con altre motivazioni e prospettive. Arbitrerà l’incontro di Delia Santi Rausa di Enna.

Bel girone G, invece, il sorprendente Terranova Gela è a caccia della sua quarta vittoria stagionale. I gelesi affrontano domenica fuori casa il Rosolini (ore 14,30) in un match anche qui che potrebbe, in caso di vittoria gelese, proiettare gli uomini di Paolo Comandatore nelle zone altissime della classifica. C’è da dire che il Terranova è al momento secondo in classifica con 9 punti e che un eventuale successo della squadra ospite potrebbe pesare parecchio nell’economia del girone G di Seconda Categoria. Arbitrerà il confronto Claudio Rapisarda di Catania.