Scuola digitale e registri elettronici: le buone pratiche per proteggere i dati degli studenti

Dietro l’apparente comodità delle notifiche sullo smartphone, la scuola contemporanea gestisce una mole impressionante di materiale riservato. Non si tratta di semplici voti sul diario o presenze in classe. Nei database scolastici finiscono relazioni cliniche su disabilità psicofisiche, certificazioni per disturbi specifici dell’apprendimento, contenziosi giudiziari sull’affidamento dei figli e provvedimenti disciplinari pesanti. Dati ultrasensibili. Informazioni che descrivono le fragilità e la vita privata di soggetti minorenni, caricate quotidianamente su infrastrutture cloud gestite da società private fornitrici di software.

Credenziali compromesse e phishing: le falle del sistema

I problemi di sicurezza informatica nel comparto didattico dimostrano che le violazioni nascono raramente da attacchi diretti e complessi alle grandi infrastrutture dei server. Il punto debole coincide quasi sempre con l’errore umano e la disattenzione individuale. Docenti, segreterie e genitori utilizzano con disinvoltura account personali ordinari per registrarsi ai portali scolastici: gli stessi indirizzi impiegati per fare acquisti nei negozi online, consultare newsletter o accedere a piattaforme di svago.

Quando uno di questi servizi commerciali esterni subisce una violazione, le credenziali finiscono dritte nei database del mercato clandestino. Da lì al furto d’accesso al registro il passo è breve. I criminali informatici sanno benissimo che la maggioranza degli utenti ricicla le medesime password ovunque. A questo si somma l’ondata di phishing mirato: false comunicazioni via posta elettronica che imitano avvisi del dirigente scolastico o solleciti per il pagamento di gite e contributi didattici tramite bollettini fittizi, concepite apposta per carpire codici dispositivi e recapiti telefonici.

Per spezzare questa catena di vulnerabilità, la soluzione più solida parte dalla separazione netta delle comunicazioni. Attivare una casella mail cifrata end-to-end con codice open source assicura che il canale di notifica e recupero del registro elettronico non condivida nulla con il traffico ordinario. Grazie all’architettura a conoscenza zero, le comunicazioni in arrivo — compresi i codici temporanei di sblocco e i verbali d’istituto — rimangono del tutto inaccessibili al fornitore del servizio. Anche in caso di furto o infezione da malware del computer domestico, l’archivio scolastico rimane blindato da chiavi crittografiche detenute esclusivamente dall’utente.

Protocolli operativi e responsabilità condivisa

La tutela degli allievi richiede abitudini metodiche anche lontano dai terminali amministrativi. Negli istituti scolastici del capoluogo nisseno, come evidenziano i nodi infrastrutturali emersi nel confronto sul Piano Scuola Connessa negli istituti di Caltanissetta, l’efficienza dei servizi telematici deve andare di pari passo con la sicurezza operativa e la protezione continua dei flussi scolastici.

Parallelamente, le linee guida diffuse dal Garante per la protezione dei dati personali sulla scuola vietano espressamente di diffondere tramite circolari online dati identificativi su condizioni di salute o sanzioni disciplinari. La trasparenza non deve mai sacrificare la dignità dei minori. A famiglie e docenti spetta la disciplina quotidiana: abilitare l’autenticazione a due fattori con token fisici, disconnettere le sessioni aperte sui dispositivi d’aula e bloccare l’inoltro verso caselle prive di cifratura. La riservatezza digitale dei ragazzi comincia dal rigore costante con cui gli adulti custodiscono le proprie chiavi d’accesso.