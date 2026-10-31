Morto Massimo Baldini, fu sottosegretario nei governi Berlusconi II e III

All’età di 84 anni, ci lascia Massimo Baldini, ex senatore di Forza Italia e del Psi e sottosegretario al ministero delle Comunicazioni nei governi Berlusconi II e III. Nato a Viareggio il 18 settembre 1942, laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa, Baldini era avvocato cassazionista e revisore dei conti. Iscritto all’Ordine degli avvocati del Foro di Lucca da oltre quarant’anni, aveva il proprio studio professionale a Viareggio. L’esperienza in politica inizia negli anni Settanta nella sua città. Da consigliere comunale, diventa nel 1982 (e per due anni) sindaco di Viareggio. Dal 1992 sbarca poi in Parlamento, a palazzo Madama. Da prima viene eletto nelle liste del Partito socialista italiana, poi entra in Forza Italia dove viene rieletto nel 2001, nel 2006 e nel 2008. Nel corso della sua attività parlamentare ricopre incarichi nelle commissioni Lavori pubblici e Comunicazioni, nella commissione Industria e nella commissione di Vigilanza Rai, di cui è stato anche vicepresidente. (Red-Pol/Adnkronos)