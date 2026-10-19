Caltanissetta. Piano nazionale “Scuola Connessa” di Infratel, in scadenza i contratti. Gambino: “Il plesso Cordova già senza Internet, grave danno al diritto allo studio”

CALTANISSETTA. Il consigliere comunale Roberto Gambino attraverso una nota interviene in merito al Piano nazionale “Scuola Connessa” di Infratel e ai relativi contratti di scadenza, sollevando la questione circa il plesso Filippo Cordova dell’Istituto Comprensivo Don Milano che, come scrive Gambino nella nota, è “già rimasto senza linea, ma presto la stessa sorte toccherà a tutti gli istituti cittadini”. Il consigliere Gambino ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco Tesauro. Di seguito il testo integrale della nota.

“Dopo cinque anni dall’avvio del Piano nazionale “Scuola Connessa” di Infratel, stanno scadendo tutti i contratti di connettività. Il plesso “Filippo Cordova” dell’I.C. Don Milani è già rimasto senza linea, ma presto la stessa sorte toccherà a tutti gli istituti cittadini.

Oggi ho presentato un’interrogazione urgente elaborata dal Gruppo Cultura del Movimento 5 Stelle di Caltanissetta, al sindaco Tesauro.Senza internet alla Cordova è bloccato tutto: registro elettronico, segreteria digitale, piattaforme ministeriali, prove INVALSI e didattica. Un grave danno al diritto allo studio. Non è un guasto, ma un blackout annunciato che si sta verificando in tutta Italia e che rischia di paralizzare ogni plesso nisseno se il Comune non interviene. Ricordiamo che per la Legge 23/1996, art.3, e per i pareri del Consiglio di Stato e dell’Avvocatura dello Stato, la connessione internet è l’evoluzione dell’utenza telefonica e le spese sono a carico dell’Ente Locale, non delle scuole. Con l’interrogazione si chiede: il ripristino immediato della connettività alla Cordova a spese del Comune; il Censimento urgente di tutti i plessi beneficiari del Piano e delle relative scadenze; la Soluzione strutturale con risorse in bilancio; un Tavolo tecnico urgente con Dirigenti Scolastici, USR Sicilia, MIMIT e Infratel per una proroga tecnica.

Non permetteremo che il costo della connettività venga scaricato sulle autonomie scolastiche.” Roberto Gambino.