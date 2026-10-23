San Cataldo. Evento all’insegna della cultura nella sede dell’Associazione Agricoltori e Zolfatai con il museo Cappella Sansevero e il Cristo Velato

SAN CATALDO. Serata all’insegna della cultura, della conoscenza e della meraviglia ha animato la sede dell’Associazione Agricoltori e Zolfatai di San Cataldo, che ha ospitato l’incontro dal titolo “Il museo Cappella Sansevero e il Cristo Velato a Napoli”, a cura dell’architetto Salvatore Santangelo. L’iniziativa si inserisce nel programma culturale dell’anno sociale 2026-2027, intitolato “Il tempo, la memoria, la cultura: una stagione di incontri per conoscere, ricordare e condividere”, un percorso pensato per promuovere occasioni di approfondimento, dialogo e crescita culturale ideato da Lina Duminuco e Angelo La Rosa.

Attraverso la relazione dell’architetto Santangelo, il pubblico ha potuto avvicinarsi a uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio artistico napoletano, la Cappella Sansevero, scrigno di capolavori, simbolismi e suggestioni, nel quale arte, spiritualità e ricerca estetica si intrecciano in modo straordinario. Particolare attenzione è stata dedicata al Cristo Velato, l’opera marmorea di Giuseppe Sanmartino che continua a suscitare stupore e ammirazione per la straordinaria resa del velo che ricopre il corpo di Cristo. La trasparenza del marmo, la delicatezza delle pieghe e l’intensità espressiva della scultura fanno di questo capolavoro una delle testimonianze più celebri e sorprendenti della scultura del Settecento.

La serata ha rappresentato un’ulteriore tappa del percorso promosso dall’Associazione Agricoltori e Zolfatai, guidata dal presidente Luigi Nocera, con il coordinamento delle attività culturali affidato a Lina Duminuco. Un impegno volto a offrire ai soci e alla cittadinanza appuntamenti capaci di coniugare divulgazione, approfondimento e partecipazione. Ad inizio della serata il Presidente Luigi Nocera con la segretaria Maria Grazia Siena e i consiglieri Dino Calì, Dino Scalzo, Salvatore Carletta e Salvatore Falzone hanno insediato la Presidente Onoraria signora Santa Alessi che è la socia più anziana di iscrizione e le Socie Onorarie Grazia Marchese di 102 anni e Rosaria Sardo di 104 anni.