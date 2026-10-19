Rugby, serie B. Esordio amaro esterno per il Palermo/Nissa, ma lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno casalingo

Un battesimo di fuoco e un verdetto severo per la Rugby Palermo/Nissa, che torna dalla trasferta allo Stadio “Arturo Sciavicco” di Messina con una netta sconfitta per 46-0.

​Un risultato pesante nel punteggio che tuttavia non deve demoralizzare l’ambiente, ma piuttosto servire da preziosa lezione per il proseguo della stagione. Gli alibi nel rugby contano poco, ma contestualizzare la prestazione è d’obbligo: gli arancioneroverdi si sono presentati ai nastri di partenza del campionato con pochissime sedute di allenamento corale alle spalle, la disponibilità di un campo da gioco arrivata solo a due settimane dall’avvio e, soprattutto, un gruppo composto per il 90% da esordienti assoluti in Serie B.

​Sul rettangolo di gioco, la mancanza di amalgama e il ritmo della nuova categoria si sono fatti sentire: troppi errori di trasmissione, un’eccessiva lentezza nel muovere l’ovale e qualche disattenzione di troppo hanno spianato la strada ai padroni di casa, bravi a capitalizzare ogni sbavatura.

​La Rugby Palermo/Nissa misura la sua compattezza nella capacità di rialzarsi subito dopo un placcaggio duro. La parola d’ordine ora è resettare. Non c’è tempo per piangersi addosso: la testa deve andare immediatamente ai dettagli da correggere.

​Il lavoro sul campo riprenderà già da martedì, con un’intensa sessione di allenamento incentrata sul ritmo di gioco, la precisione nei passaggi e l’intesa tra i reparti.

Grande voglia di rivalsa e di farsi trovare pronti per l’esordio casalingo in programma domenica 25 ottobre contro il XV Sud Est Ragusa/Siracusa

Messina Rugby-Rugby Palermo 46-0

Messina Rugby: Oliva, Lo Giudice, Ryan 5, Spanò, Kese 5, Solano 11, Placanica, Gae. Spadaro, D. Mangano, La Spada, A. Mangano, Er. Tornesi, De Caro 5, Rizzo 10, I. Durante 5. All. Gianclaudio Bonasera.

Rugby Palermo/Nissa: Di Fiore, Hamrouni, Di Caro, Valenti, D’Amato, Borracino, Di Mitri, Lo Bue, Puma, Ferrara, Gianno, Petrotta, Benfante, Mortellaro, Montelepre. All. Gioacchino La Torre.

Arbitro: Gurrieri di Ragusa.

Mete: 8-0, trasformazioni: 3/8, 0/0, piazzati/drop: 0-0.