Santa Caterina. Esercitazione di Protezione Civile con piano di sicurezza da adottare in caso di emergenza

SANTA CATERINA. Importante esercitazione di Protezione Civile s’è svolta a Santa Caterina. Nel corso di questa esercitazione è stato attuato un vero e proprio piano di sicurezza, con l’obiettivo di verificare le procedure previste e sensibilizzare la cittadinanza sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Soddisfatto il sindaco Giuseppe Natale che ha fatto rilevare che, “come Amministrazione comunale, riteniamo fondamentale promuovere iniziative come questa, perché la sicurezza non si costruisce soltanto attraverso gli interventi, ma anche attraverso la prevenzione, la consapevolezza e la collaborazione di tutti. Nessun allarmismo, ma tanta consapevolezza perché essere preparati significa saper agire una comunità più sicura nasce anche dall’informazione e dalla capacità di affrontare insieme le difficoltà”.

A contribuire al successo dell’esercitazione sono stati la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, l’Associazione Antincendio Xirbi, la Polizia Municipale, le Forze dell’Ordine, ma anche il lavoro degli uffici comunali, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante iniziativa.