Evento inaugurale della sez. Ande di Caltanissetta: venerdì 23 ottobre

Venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 17, nella sala convegni di Sicilbanca (via Crispi, 25) evento inaugurale della Sezione ANDE di Caltanissetta – Associazione Nazionale Donne Elettrici, da poco costituita in Città e coordinata da Ester Vitale.

Inizia un nuovo percorso che nasce dal desiderio di promuovere la partecipazione delle donne alla vita democratica, favorire il confronto e contribuire a una cittadinanza più consapevole e attiva. L’ANDE è una associazione politica ma apartitica, presente in Italia dal 1946, l’anno in cui le donne conquistarono il diritto di voto e la piena cittadinanza politica. Le associazioni aderenti, diffuse in tutta Italia, continuano l’impegno di sempre a favore della partecipazione al voto, favoriscono il dialogo con le forze politiche e si dedicano alla riflessione ed alla formazione sui temi legati alla qualità della vita ed alla giustizia sociale per una valorizzazione della persona in un contesto di civile convivenza. Particolare attenzione è dedicata alla discussione sulla parità di genere in una realtà in rapidissima trasformazione.

Il 23 ottobre sarà l’occasione per presentarsi alla città, raccontare gli obiettivi dell’associazione nissena e illustrare il primo progetto: un’indagine sulla disaffezione al voto, per comprendere le ragioni della distanza tra cittadini, politica e istituzioni e riflettere su come ricostruire la partecipazione.

Sarà presentato inoltre il sito web di ANDE Caltanissetta, uno spazio di informazione e dialogo aperto alla città.

In conclusione un momento dedicato alla memoria dell’ANDE che già negli anni Settanta era presente a Caltanissetta: un legame con il passato che oggi diventa occasione per costruire il futuro.

“La partecipazione comincia anche incontrandosi e ascoltandosi. – dichiara la Presidente Ester Vitale – La democrazia ha bisogno di partecipazione. E la partecipazione ha bisogno di tutte e tutti“.