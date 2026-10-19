Marianopoli. Appaltati lavori manutenzione straordinaria dalla SS 121 (bivio Chibbò-portella di Palermo) fino all’intersezione con la SP. 112 in contrada “Landro”

MARIANOPOLI. Importante novità sul fronte della strada provinciale per Chibbò. Sono stati appaltati dalla Città Metropolitana di Palermo i lavori per la manutenzione straordinaria in tratti saltuari sulla rete viaria dell’Area Est. I lavori interesseranno la strada provinciale che va alla fattoria “Chibbò”, dalla SS 121 (bivio Chibbò-portella di Palermo) fino all’intersezione con la SP. 112 in contrada “Landro”.

L’intervento rientra nell’accordo quadro 2025–2028, Lotto 4 – Area Est, Zona B, e nel contratto attuativo n.1 (n. 62321 del 23/09/2026 REP n.55/2026) CUP: D97H25001750003 – CIG (derivato): BC64E81D0B prevede:

IMPORTO A BASE D’ASTA di €. 732.477,04; IMPORTO CONTRATTUALE €. 530.256,89; ONERI DI SICUREZZA

€. 17.522,96; FONTE DI FINANZIAMENTO fondi propri della Città Metropolitana di Palermo; RESP. UNICO DEL PROGETTO Ing. Elio Venturella; PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Fabio Pecoraro; CSP E CSE (Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori) Arch. Fabio Pecoraro; DIRETTORE OPERATIVO Geom. Alessandro La Torre; IMPRESA ESECUTRICE “COS.IT S.r.l.” con sede legale in Via Federico II n. 29 – 92100 Agrigento (AG) P.IVA: 02126290846; RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Giuseppe Lumia — “COS.IT S.r.l.”; RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). Raimondo Vassallo — “COS.IT S.r.l.”

I lavori sono stati già consegnati in data 28 settembre 2026 e si prevede che siano conclusi il 24 luglio 2027.

L’auspicio è che gli interventi appaltati migliorino concretamente la sicurezza e la percorribilità della strada interessata, a beneficio di quanti le utilizzano ogni giorno a partire dagli operatori e delle importanti imprese agricole presenti e che operano nella zona.