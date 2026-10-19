Stromboli, trabocco lavico dall’area craterica nord, parziale cedimento di un cono vulcanico

Un trabocco lavico dall’area craterica nord dello Stromboli e’ stato osservato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. Prosegue l’ordinaria attivita’ stromboliana. L’ampiezza del tremore vulcanico resta su valori medi, tranne un debole incremento registrato questa mattina. Ieri l’Ingv aveva verificato il parziale cedimento di un cono vulcanico, che ha poi innescato un modesto smottamento di materiale caldo. La frana si e’ incanalata lungo la Sciara del Fuoco, accompagnata dal rotolamento di blocchi. (AGI) (Foto repertorio)