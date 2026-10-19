Caltanissetta. Novità per la ristorazione universitaria: attivato un nuovo punto di consegna pasti

CALTANISSETTA. L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) comunica un’importante novità organizzativa per gli studenti universitari che usufruiscono del servizio di ristorazione nella città di Caltanissetta sede del polo universitario Unipa e del Conservatorio di musica.

Al fine di ottimizzare la rete logistica di Caltanissetta e venire incontro alle esigenze della comunità studentesca, è stata individuata e attivata una nuova struttura di riferimento per il servizio di delivery. Le modalità di erogazione seguiranno le stesse già applicate presso la residenza San Domenico.

“L’ERSU – sottolinea il presidente dell’Ente, Giuseppe Giordano – rinnova il proprio costante impegno nel garantire servizi sempre più efficienti, flessibili e vicini alle necessità degli studenti, assicurando standard qualitativi elevati e agevolando concretamente la fruizione del diritto allo studio anche sul territorio nisseno.”

Di seguito i dettagli operativi del servizio:

Nuovo punto di consegna: Casa Famiglia Rosetta – Palazzo Notarbartolo di Villarosa – Piazza San Giuseppe.

Giorni di erogazione: Dal lunedì al sabato.

Fascia oraria: Il servizio di consegna è attivo esclusivamente per il turno di pranzo.

Modalità di accesso: È richiesta la prenotazione anticipata dei pasti attraverso l’APP ERSUPALERMO, in analogia con le procedure già in vigore per la residenza San Domenico.