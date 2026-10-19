Serradifalco. Gran successo per la Giornata Ecologica: ripulita la villetta comunale di piazza Umberto I

SERRADIFALCO. Una giornata all’insegna del rispetto dell’ambiente, quella che s’è registrata a Serradifalco dove amministratori e consiglieri comunali assieme all’associazione No Serradifalko, hanno provveduto alla pulizia della villa di piazza Umberto I.

“La nostra Giornata Ecologica – ha sottolineato Basilio Martino – non è stata solo un’occasione per pulire e rendere più belli i nostri spazi, ma un vero e proprio abbraccio collettivo alla nostra terra. Come Vice Sindaco e Assessore al Territorio e Ambiente, desidero rivolgere un sentito grazie di cuore a tutta l’Amministrazione Comunale di Serradifalco per la presenza e il sostegno costante, all’associazione No Serradifalko per la dedizione e l’energia contagiosa che mette sempre al servizio del bene comune, e soprattutto a ciascuno di voi, cari cittadini”.

Una giornata ecologica nella quale i partecipanti hanno dedicato ore del proprio tempo per la cura del paese. “Piccoli gesti quotidiani che lasciano un’impronta grande e bellissima per il futuro di tutti noi ha ribadito Basilio Martino – grazie a tutti per esserci stati. Insieme facciamo la differenza!”.